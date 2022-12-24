Великобритания увеличит размер военного бюджета

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании намерено увеличить размер военного бюджета на фоне конфликта на Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. Об этом в пятницу вечером сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники.

По их сведениям, Минфин Соединенного Королевства согласился с доводами главы Минобороны Бена Уоллеса о недопустимости сокращения реальных военных расходов. Ожидается, что министр финансов Джереми Хант выступит с соответствующим объявлением весной 2023 года при представлении бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля). По оценкам аналитиков, во избежание сокращения реальных военных расходов бюджет Минобороны на 2024–2025 гг. должен увеличиться как минимум на 1,5 млрд фунтов (1,8 млрд долларов) — с 48,6 млрд фунтов (58,6 млрд долларов) до 50,1 млрд фунтов (60,4 млрд долларов) ежегодно.