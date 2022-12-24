Более 17% жителей КНР заразились коронавирусом в декабре — СМИ
09:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 248 млн случаев заражения коронавирусом (около 17% населения страны) зафиксировано в КНР с 1 по 20 декабря. Это следует из документа, якобы представленного на заседании Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР и позже неофициально загруженного в интернет.
В документе говорится, что суточный уровень заболеваемости по стране во вторник составил около 37 млн случаев, сообщает в субботу газета «Саут Чайна морнинг пост». В частности, заражению коронавирусом в этом месяце подверглась половина населения китайской столицы, провинции Сычуань в центральной части страны, а также от 20 до 50% жителей провинций Хубэй (центральная часть), Хэнань (восток), Хунань (юго-восток), Аньхой (восток), Ганьсу (центральная часть) и Хэбэй (восток).
В то же время издание отмечает, что указанные показатели не фигурируют в официальном отчете заседания комитета, а проверить подлинность размещенных в интернете документов не представляется возможным.
Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. В конце ноября власти страны ослабили многие ограничительные меры по профилактике вируса после демонстраций с призывом оптимизировать борьбу с COVID-19.
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