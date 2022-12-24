С 1 января в Японии перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба — СМИ
10:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений. Как сообщает в субботу со ссылкой на источники газета «Никкэй», соответствующее решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».
По данным издания, решение японских фирм связано с отказом зарубежных компаний, занимающихся перестрахованием, заключать соглашения на основе рисков, связанных с навигацией в российской акватории. Между тем японская сторона намерена после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами на тему возобновления покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок СПГ с «Сахалина-2», отмечает «Никкэй».
НОВОСТИ
- 09:30 24.12.2022
- Более 17% жителей КНР заразились коронавирусом в декабре — СМИ
- 09:00 24.12.2022
- Великобритания увеличит размер военного бюджета
- 08:50 24.12.2022
- Отказ оппозиции Венесуэлы поддерживать Гуайдо стал ударом для США — NYT
- 08:40 24.12.2022
- Штайнмайер в рождественском обращении заявил, что кризис на Украине непросто дается немцам
- 08:30 24.12.2022
- При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибло 20 человек
- 23:37 23.12.2022
- Проезд по эскалаторной галерее на Воробьевых горах по решению мэра будет бесплатным
- 20:25 23.12.2022
- Госдеп отвергает предположения о возможной причастности США к взрывам на "Северных потоках"
- 19:45 23.12.2022
- Должностные лица США в частном порядке говорят, что победа Украины над РФ маловероятна - СМИ
- 17:40 23.12.2022
- ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском
- 17:12 23.12.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать