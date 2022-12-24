С 1 января в Японии перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба — СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений. Как сообщает в субботу со ссылкой на источники газета «Никкэй», соответствующее решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

По данным издания, решение японских фирм связано с отказом зарубежных компаний, занимающихся перестрахованием, заключать соглашения на основе рисков, связанных с навигацией в российской акватории. Между тем японская сторона намерена после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами на тему возобновления покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок СПГ с «Сахалина-2», отмечает «Никкэй».