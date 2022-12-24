Спецслужбы задержали бывшего боевика «Азова», планировавшего теракты в ЛНР
11:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы РФ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), ранее служившего в украинском нацбатальоне «Азов» (запрещен в РФ) и планировавшего проведение терактов в ЛНР. Об этом ТАСС в субботу сообщили в силовых структурах республики.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также собирал данные о чиновниках освобожденных в ходе специальной военной операции городских и районных администраций», — сказал источник.
По его словам, во время задержания у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство «с металлическими поражающими элементами и средство дистанционного инициирования». Взрывное устройство было уничтожено на месте специалистами.
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