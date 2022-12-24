Спецслужбы задержали бывшего боевика «Азова», планировавшего теракты в ЛНР

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы РФ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), ранее служившего в украинском нацбатальоне «Азов» (запрещен в РФ) и планировавшего проведение терактов в ЛНР. Об этом ТАСС в субботу сообщили в силовых структурах республики.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также собирал данные о чиновниках освобожденных в ходе специальной военной операции городских и районных администраций», — сказал источник.

По его словам, во время задержания у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство «с металлическими поражающими элементами и средство дистанционного инициирования». Взрывное устройство было уничтожено на месте специалистами.