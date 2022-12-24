Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена
12:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фигуры президента США Джо Байдена и идеолога украинского национализма Степана Бандеры поместили в рождественский вертеп в Государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» Львовской области. Об этом в ночь на субботу сообщила пресс-служба Львовского областного совета.
Чиновники аргументировали появление двух фигур, не имеющих отношения к Рождеству, историей возникновения вертепов на Украине. «Рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа, отличается в украинских регионах тем, что каждая местность вносит в него национальный, региональный элемент», — говорится в сообщении.
«Мы должны научиться в современной трактовке показать свою идентичность», — приводит пресс-служба слова директора заповедника Богдана Лазорака.
Украинские СМИ уточняют, что фигура Бандеры в вертепе в несколько раз больше фигуры Байдена и библейских персонажей.
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