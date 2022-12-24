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В России выявили 6 986 случаев заражения ковидом за сутки

13:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 986, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 409 случаев заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии — 21 757 697 и 393 331 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 004 против 8 275 днем ранее, до 21 157 222.

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