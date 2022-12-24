В Москве выявили 1 622 случая заражения коронавирусом за сутки

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 622 против 1 698 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 290 591 случай заражения.

Число умерших за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 370 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 261, до 3 095 491.