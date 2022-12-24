В Москве выявили 1 622 случая заражения коронавирусом за сутки
15:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 622 против 1 698 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 290 591 случай заражения.
Число умерших за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 370 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 261, до 3 095 491.
НОВОСТИ
- 14:00 24.12.2022
- Большинство французов за мирные переговоры по Украине, а не военную победу Киева — опрос
- 13:00 24.12.2022
- В России выявили 6 986 случаев заражения ковидом за сутки
- 12:30 24.12.2022
- Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена
- 12:00 24.12.2022
- Митрополит Пафский Георгий избран новым главой Кипрской православной церкви
- 11:30 24.12.2022
- Спецслужбы задержали бывшего боевика «Азова», планировавшего теракты в ЛНР
- 11:00 24.12.2022
- В Киеве вновь происходят экстренные отключения света
- 10:30 24.12.2022
- Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
- 10:00 24.12.2022
- С 1 января в Японии перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба — СМИ
- 09:30 24.12.2022
- Более 17% жителей КНР заразились коронавирусом в декабре — СМИ
- 09:00 24.12.2022
- Великобритания увеличит размер военного бюджета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать