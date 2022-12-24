0
0
9
НОВОСТИ

В Москве выявили 1 622 случая заражения коронавирусом за сутки

15:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 622 против 1 698 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 290 591 случай заражения.

Число умерших за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 370 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 261, до 3 095 491.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.12.2022
Большинство французов за мирные переговоры по Украине, а не военную победу Киева — опрос
0
139
13:00 24.12.2022
В России выявили 6 986 случаев заражения ковидом за сутки
0
197
12:30 24.12.2022
Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена
0
224
12:00 24.12.2022
Митрополит Пафский Георгий избран новым главой Кипрской православной церкви
0
268
11:30 24.12.2022
Спецслужбы задержали бывшего боевика «Азова», планировавшего теракты в ЛНР
0
269
11:00 24.12.2022
В Киеве вновь происходят экстренные отключения света
0
279
10:30 24.12.2022
Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
0
319
10:00 24.12.2022
С 1 января в Японии перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба — СМИ
0
338
09:30 24.12.2022
Более 17% жителей КНР заразились коронавирусом в декабре — СМИ
0
354
09:00 24.12.2022
Великобритания увеличит размер военного бюджета
0
331

Возврат к списку