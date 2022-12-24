Мир на Украине зависит от США, считает премьер Венгрии Орбан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир на Украине зависит от США, украинцы смогут воевать только до тех пор, пока американцы будут оказывать им военную и финансовую поддержку. Такое мнение выразил в опубликованном в субботу интервью газете «Мадьяр немзет» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он согласился с журналистами издания в том, что украинский конфликт затянулся и «это представляет опасность». «В то же время, — отметил Орбан, — Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет».

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что украинский конфликт может быть урегулирован только в результате переговоров между Россией и США, а не только между РФ и Украиной.