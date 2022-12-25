0
0
147
НОВОСТИ

К ночи воскресенья, 25 декабря, в Москве может похолодать до -11С - синоптики

09:10 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от минус 5 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:35 25.12.2022
В Госдуме хотят повысить налоги для уехавших из страны граждан РФ
0
138
09:23 25.12.2022
В Китае перестанут ежедневно публиковать данные о распространении COVID-19
0
161
09:00 25.12.2022
В истории с газом Европа попала из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную - Welt
0
174
21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
754
20:30 24.12.2022
В Афганистане митинг против запрета на обучение женщин разогнали водометами
0
641
20:00 24.12.2022
Замглавы Бундестага заявил, что Германия рискует стать «дисфункциональным государством»
0
726
19:30 24.12.2022
Лишь треть голосовавших за Brexit британцев считают его успехом — опрос
0
671
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
738
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
822
18:00 24.12.2022
Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце — СМИ
0
728

Возврат к списку