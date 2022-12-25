К ночи воскресенья, 25 декабря, в Москве может похолодать до -11С - синоптики

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от минус 5 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.