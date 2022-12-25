В Китае перестанут ежедневно публиковать данные о распространении COVID-19
09:23 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С сегодняшнего дня мы больше не будем ежедневно публиковать данные о новых случаях заражения», — говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.
В нем уточняется, что вопросами, связанными с публикацией соответствующих данных, теперь будет заниматься центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.
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