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НОВОСТИ

В Китае перестанут ежедневно публиковать данные о распространении COVID-19

09:23 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР с 25 декабря прекратил публиковать данные о распространении коронавируса и новых инфицированных в стране.

«С сегодняшнего дня мы больше не будем ежедневно публиковать данные о новых случаях заражения», — говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

В нем уточняется, что вопросами, связанными с публикацией соответствующих данных, теперь будет заниматься центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

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