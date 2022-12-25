0
0
138
НОВОСТИ

В Госдуме хотят повысить налоги для уехавших из страны граждан РФ

09:35 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции. Об этом в воскресенье сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:23 25.12.2022
В Китае перестанут ежедневно публиковать данные о распространении COVID-19
0
167
09:10 25.12.2022
К ночи воскресенья, 25 декабря, в Москве может похолодать до -11С - синоптики
0
153
09:00 25.12.2022
В истории с газом Европа попала из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную - Welt
0
178
21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
755
20:30 24.12.2022
В Афганистане митинг против запрета на обучение женщин разогнали водометами
0
641
20:00 24.12.2022
Замглавы Бундестага заявил, что Германия рискует стать «дисфункциональным государством»
0
728
19:30 24.12.2022
Лишь треть голосовавших за Brexit британцев считают его успехом — опрос
0
671
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
740
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
822
18:00 24.12.2022
Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце — СМИ
0
731

Возврат к списку