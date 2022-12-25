В Госдуме хотят повысить налоги для уехавших из страны граждан РФ

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции. Об этом в воскресенье сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в своем телеграм-канале.