Заявки ФРГ и Польши поданы без уточнения, чья нефть пойдет по «Дружбе» в 2023 г. — Новак

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти через «Дружбу», и в них не указывается, чья именно нефть пойдет в эти страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год», — сказал он.

Новак также прокомментировал заявления представителей немецкого правительства о том, что Германия планирует поставки казахстанской нефти через «Дружбу», а не российской. «В заявках не указано, какая именно это будет нефть», — отметил вице-премьер.