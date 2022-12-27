В Британии опасаются, что Шотландия может оказаться под влиянием РФ или КНР - СМИ
09:05 27.12.2022 Источник: Газета.Ru
Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими заявил в интервью изданию Express, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае проведения успешного референдума о своей независимости.
Эксперт считает, что после этого бизнес уйдет из автономии и Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую могут оказать Россия или Китай.
«А когда вы экономически уязвимы, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, придут, чтобы попытаться выручить Шотландию в надежде получить какое-то влияние», — утверждает Ибрагими.
По его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, которая окажется в опасной ситуации, когда к северу от нее будет страна, «которую спасла Коммунистическая партия Китая или Путин». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 27.12.2022
- На Украине в следующем году ожидают резкое падение рождаемости — эксперт
- 10:00 27.12.2022
- Предложения РФ по демилитаризации Украины лучше «выполнить подобру-поздорову» — Лавров
- 09:32 27.12.2022
- Маск счел "эпичным" "футуристический" прогноз Медведева
- 09:20 27.12.2022
- ВС Сербии приведены в боевую готовность
- 09:00 27.12.2022
- Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России
- 22:40 26.12.2022
- Паспорт гражданина РФ жителям новых территорий не выдается при отказе от присяги — указ
- 22:00 26.12.2022
- Медведев в «футуристических гипотезах» сделал предсказания о будущем Запада
- 21:20 26.12.2022
- Украина с 1 января на 18,3% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории
- 20:40 26.12.2022
- ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
- 20:00 26.12.2022
- Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать