В Британии опасаются, что Шотландия может оказаться под влиянием РФ или КНР - СМИ

09:05 Источник: Газета.Ru

Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими заявил в интервью изданию Express, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае проведения успешного референдума о своей независимости.

Эксперт считает, что после этого бизнес уйдет из автономии и Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую могут оказать Россия или Китай.

«А когда вы экономически уязвимы, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, придут, чтобы попытаться выручить Шотландию в надежде получить какое-то влияние», — утверждает Ибрагими.

По его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, которая окажется в опасной ситуации, когда к северу от нее будет страна, «которую спасла Коммунистическая партия Китая или Путин». Газета.Ru