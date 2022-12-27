Британская экономика не выдержит последствий в случае операции КНР против Тайваня — The Times

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не готова к катастрофическим экономическим последствиям в случае проведения Китаем военной операции в отношении Тайваня. Об этом во вторник сообщила газета «Таймс» со ссылкой на правительственные источники.

Британские чиновники полагают, что возможный конфликт в Южно-Китайском море приведет к нарушению цепочек поставок и вызовет резкое сокращение импорта продукции из Китая. По сведениям издания, власти Соединенного Королевства предупредили крупных бизнесменов о необходимости «как следует» подумать о том, откуда они ввозят ключевые продукты, в том числе медицинские изделия и полупроводники.

При этом «Таймс» указала, что в случае проведения Китаем операции в отношении Тайваня Великобритания будет вынуждена ввести жесткие санкции против КНР. «Если произойдет какое-либо ухудшение отношений с Китаем, то будут серьезно или катастрофически затронуты цепочки поставок всех организаций», — сказал британский чиновник. Как напомнила газета, по итогам 2021 года королевство импортировало из Китая продукцию на 63,6 млрд фунтов (76,8 млрд долларов по текущему курсу), что составляло 13,3% от общего импорта Великобритании.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс заявила, что санкции в отношении КНР отразились бы на качестве жизни каждой семьи в королевстве. «Влияние войны на Украине на британцев [будет выглядеть] ничтожно в сравнении с любым конфликтом из-за Тайваня», — подчеркнула она. В свою очередь бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит отметил, что Великобритания «никогда не была столь экономически зависима от одной страны», не являющейся союзником королевства, как от Китая в данный момент.