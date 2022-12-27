Россияне назвали самые раздражающие моменты новогодней ночи - опрос

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь. Почти четверть опрошенных высказали недовольство фейерверками.

На скучные «голубые огоньки», из которых состоит праздничная телевизионная программа, пожаловались 12% опрошенных. Каждого десятого раздражает обилие алкогольных напитков и множество нетрезвых людей вокруг, а 5% устают от чрезмерного количества еды.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, данные есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Также в ходе исследования выяснилось, что по 3% респондентов назвали самым неприятным в новогоднюю ночь недосып, ощущение одиночества, всеобщую одержимость празднованием или сожаление, что веселье быстро заканчивается.