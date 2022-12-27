0
0
138
НОВОСТИ

Россияне назвали самые раздражающие моменты новогодней ночи - опрос

13:32 27.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь. Почти четверть опрошенных высказали недовольство фейерверками.

На скучные «голубые огоньки», из которых состоит праздничная телевизионная программа, пожаловались 12% опрошенных. Каждого десятого раздражает обилие алкогольных напитков и множество нетрезвых людей вокруг, а 5% устают от чрезмерного количества еды.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, данные есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Также в ходе исследования выяснилось, что по 3% респондентов назвали самым неприятным в новогоднюю ночь недосып, ощущение одиночества, всеобщую одержимость празднованием или сожаление, что веселье быстро заканчивается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.12.2022
Россия стала основным поставщиком нефти в Турцию в октябре
0
24
14:22 27.12.2022
Мэр Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь
0
45
14:12 27.12.2022
Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам — Пашинян
0
87
14:00 27.12.2022
В Южной Корее помиловали экс-президента, осужденного на 17 лет
0
98
13:20 27.12.2022
Свиной грипп обнаружили во всех регионах РФ
0
156
13:05 27.12.2022
Тайвань увеличит срок армейской службы с четырех месяцев до года
0
159
13:00 27.12.2022
В Макеевке задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек
0
194
12:32 27.12.2022
Военные Южной Кореи приняли стаю птиц за беспилотники КНДР — Рёнхап
0
235
12:20 27.12.2022
Снижение числа случаев гриппа и ковида вызвано меньшим числом обращений к врачам — Попова
0
233
12:05 27.12.2022
В Москве выявили 1 076 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
244

Возврат к списку