Россияне назвали самые раздражающие моменты новогодней ночи - опрос
13:32 27.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь. Почти четверть опрошенных высказали недовольство фейерверками.
На скучные «голубые огоньки», из которых состоит праздничная телевизионная программа, пожаловались 12% опрошенных. Каждого десятого раздражает обилие алкогольных напитков и множество нетрезвых людей вокруг, а 5% устают от чрезмерного количества еды.
Об этом говорят результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, данные есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Также в ходе исследования выяснилось, что по 3% респондентов назвали самым неприятным в новогоднюю ночь недосып, ощущение одиночества, всеобщую одержимость празднованием или сожаление, что веселье быстро заканчивается.
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