Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам — Пашинян

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней неподконтролен военнослужащим миротворческого контингента РФ, необходимо искать пути решения проблемы. Об этом во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее.

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал глава кабмина республики.