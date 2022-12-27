Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам — Пашинян
14:12 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней неподконтролен военнослужащим миротворческого контингента РФ, необходимо искать пути решения проблемы. Об этом во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее.
«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал глава кабмина республики.
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