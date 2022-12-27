Мэр Собянин: Более 4 000 площадок для зимнего досуга открыты в Москве

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Жители столицы нынешней зимой смогут использовать для отдыха, развлечения и спортивных занятий более 4000 площадок, которые расположены в разных районах мегаполиса. «Впереди Новый год, а вместе с ним и длинные выходные, которые хочется провести с интересом и пользой, - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. - Этой зимой мы открыли для москвичей более 4 тыс. адресов зимних развлечений - от главного катка страны на ВДНХ до небольших горок для малышни».

По словам мэра, большинство площадок расположены в жилых кварталах и районных парках, то есть у дома. Мэр рассказал, что новогодние праздники Москва будет празднично украшена. По решению горожан, которое было принято в ходе голосования на портале «Активный гражданин», улицы города будут украшены. «Яркие и оригинальные инсталляции встречают москвичей на площадях, улицах, набережных и в парках, - отметил градоначальник. - На 32 площадках фестиваля «Путешествия в Рождество» гостей ждут 19 бесплатных катков, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы, которые в этом году будут посвящены семьям наших воинов и жителям пострадавших районов. Подарки детям новых территорий принимают в 50 пунктах акции «Москва помогает».

Как сообщил Собянин, более 10 тыс. горожан присоединились к акции «Поделись теплом», которую инициировали участники проекта «Московское долголетие». Это позволит отправить военнослужащим к Новому году более 8,5 тыс. теплых вещей, связанных руками жителей столицы.

Предполагается, что центральной площадкой новогодних праздников будет ВДНХ. Местный каток с начала сезона посетили уже более 120 тыс. человек. В праздничные дни на ледовой площадке состоятся интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию, иммерсивный спектакль «Рождество желаний», а также соревнования фигуристов.