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НОВОСТИ

В Восточно-Китайском море завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие»

09:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2022» завершились в Восточно-Китайском море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двусторонних военно-морских учений „Морское взаимодействие-2022“, которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря», — сказали в военном ведомстве.

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