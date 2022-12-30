Граждане РФ поставили рекорд по переводу средств на депозиты за рубежом - ЦБ

15:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в третьем квартале 2022 года перевели на депозиты за рубежом рекордные 1,47 трлн рублей, следует из данных Банка России. По сравнению с третьим кварталом 2021 года показатель вырос почти в 26 раз, тогда он составлял 57 млрд рублей.

В первом квартале 2022 года россияне перевели на зарубежные депозиты 543,4 млрд рублей, во втором квартале — 550,7 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.