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Граждане РФ поставили рекорд по переводу средств на депозиты за рубежом - ЦБ

15:48 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в третьем квартале 2022 года перевели на депозиты за рубежом рекордные 1,47 трлн рублей, следует из данных Банка России. По сравнению с третьим кварталом 2021 года показатель вырос почти в 26 раз, тогда он составлял 57 млрд рублей.

В первом квартале 2022 года россияне перевели на зарубежные депозиты 543,4 млрд рублей, во втором квартале — 550,7 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.

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