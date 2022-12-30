Граждане РФ поставили рекорд по переводу средств на депозиты за рубежом - ЦБ
15:48 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В первом квартале 2022 года россияне перевели на зарубежные депозиты 543,4 млрд рублей, во втором квартале — 550,7 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.
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