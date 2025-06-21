Хуситы атакуют американские суда, если США вступят в ирано-израильский конфликт
19:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море», — сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.
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