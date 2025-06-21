Средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей к концу I полугодия 2025 г.
19:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства россиян в криптоактивах к концу первого полугодия 2025 года превысили 2 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил генеральный директор оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василий Гиря.
«По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2025 года средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей», — отметил он.
При этом, по его словам, сейчас фиксируется заметный рост интереса инвестиционных и управляющих компаний, институциональных заказчиков к инвестициям в добычу биткойна.
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