Средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей к концу I полугодия 2025 г.

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства россиян в криптоактивах к концу первого полугодия 2025 года превысили 2 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил генеральный директор оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василий Гиря.

«По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2025 года средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей», — отметил он.

При этом, по его словам, сейчас фиксируется заметный рост интереса инвестиционных и управляющих компаний, институциональных заказчиков к инвестициям в добычу биткойна.