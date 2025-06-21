Тихановский освобожден исключительно из гуманных соображений — пресс-секретарь Лукашенко
20:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение об освобождении мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея было принято президентом республики Александром Лукашенко исключительно из гуманных соображений. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Да, президентом принято решение о помиловании четырнадцати осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она.
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