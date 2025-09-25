Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
09:05 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Европы готовятся к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с РФ, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Все это происходит под прикрытием сообщений о якобы нарушении Россией воздушных границ, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российской стороной, а также об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами. В Москве эти обвинения называли голословными и не исключали, что речь идет о провокации.
«Им (европейцам) пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное, — сказал депутат, комментируя ситуацию с беспилотниками. — Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств противовоздушной обороны на границу с Россией либо с Украиной. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и уже фиксируем перемещение ряда самолетов из Франции, из Великобритании».
