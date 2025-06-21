Европейские политики врут, что готовы воевать с Россией — Додик

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик уверен, что Европа не готова к войне с Россией, а европейские политики просто врут. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я считаю, что в Европе они ни к чему сейчас не готовы», — ответил глава Республики Сербской на вопрос, готовы ли европейцы воевать с Россией, если европейские политики заявляют о необходимости подготовки к такой войне.

«Их (европейских политиков — прим.ТАСС) политика — это антиполитика во всех отношениях. То, что делает плохо своему народу и своему собственному государству, — это плохая политика. Если мы говорим о плохих политиках, то что они делают? Они начинают врать», — пояснил Додик.