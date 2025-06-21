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Председатель Совета директоров «Роснефти» Аль-Сада: из-за недостаточных инвестиций в углеводородный сектор мир может столкнуться с нехваткой энергоресурсов

18:06 21.06.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В мире на самом деле не заметно признаков отхода от использования углеводородов, заявил  председатель Совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя ключевой доклад энергетической панели, который был сделан главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 

Доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» был посвящен нынешнему состоянию мировой энергетики, которая, по словам Сечина, находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии.

Глава совета директоров «Роснефти» заявил, что несмотря на активное продвижение идеи перехода на возобновляемые источники энергии в последние десятилетия доля ископаемых источников энергии в энергобалансе так и не изменилась. Игорь Сечин отмечал в докладе, что на ископаемое топливо приходится 80% в мировом энергобалансе. «И эта статистика не менялась последние 20 лет! Мы порхаем вокруг этих 80% ископаемых видов топлива и источников энергии, и, значит, мало что поменялось!», - подчеркнул Аль-Сада. - Другими словами, мы, по сути, не осуществляем никакого перехода в сторону от углеводородов».

«Я также хотел бы принять как эстафетную палочку от господина Сечина, и передать вам мой комментарий. Это как пища для размышлений: а переходим ли мы на самом деле от ископаемых видов топлива к возобновляемым?», - задался Аль-Сада риторическим вопросом. По его словам, в докладе Сечина было сказано также про проблему отсутствия инвестиций в углеводородный и энергетический секторы. «Если эта тенденция будет продолжаться мы можем столкнуться с нехваткой энергоресурсов, - полагает Аль-Сада. - Это не только мое личное мнение, но и то, что говорит большое количество аналитиков, включая Международное энергетическое агентство, и другие уважаемые эксперты, которые в своих обзорах подчеркивают важность наличия достаточных инвестиций в углеводородный сектор. Иначе мы столкнемся с риском нехватки первичной энергетики!».

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