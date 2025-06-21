АЭС опять актуальны во всем мире, уверены участники энергопанели ПМЭФ-2025
18:12 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Газ, ВИЭ, поддерживаемые системами накопления энергии и надежной сетью электропередач, а также атомная энергетика будут играть ключевую роль. Смелая атомная программа Индии, включающая малые модульные реакторы, отражает ее приверженность долгосрочной энергетической безопасности и декарбонизации», - заявил исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад.
Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, отметил важность диверсификации источников поставок, в числе которых должны быть как возобновляемые источники энергии, так и ядерная энергия. По словам Танаки, например, в ФРГ совершили серьезную ошибку, изменив политику в отношении использования АЭС под давлением общественного мнения.
Как заявил академик Российской академии наук Александр Дынкин, в ЕС озабочены полным отказом от энергетических поставок из России к 2027 году: «Их не останавливает рост издержек, подрывающий конкурентоспособность ЕС». Дынкин отметил, что если в 2014 году ВВП США опережал ВВП Евросоюза только на 12%, то в 2024 году американская экономика была больше европейской уже на 50%. «Хотя немецкий энергокризис формально завершен, страна заплатила за это трехлетней стагнацией, деиндустриализацией, инфляцией, миграционным кризисом», - заявил Дынкин.
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