Глава Минобороны Финляндии считает, что его страна вступит в НАТО в июле 2023 года
18:34 30.12.2022 Источник: Интерфакс
"Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - заявил он в пятницу на встрече с жителями региона Хяме (Hame). "Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде", - отметил министр.
Кайкконен сказал, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно для будущего членства в НАТО. "С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок", - уверен глава военного ведомства Финляндии.
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