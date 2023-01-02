Кинотеатры в РФ заработали в прошлом году на 42% и меньше, чем в 2021-м
20:14 02.01.2023 Источник: Интерфакс
"В 2022 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 23,7 млрд рублей, из которых 12,3 млрд рублей (52,1%) собраны от продажи билетов на сеансы российского кино", - говорится в отчете об итогах кинопроката за 2022 год, представленных Единой автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.
"Годовой объем рынка кинопроката по кассовым сборам снизился на 41,9% по отношению к 2021 году (в рублевом выражении - на 17,1 млрд рублей) и 42,9% по количеству проданных билетов, но превысил объем сборов кинопроката пандемийного 2020 года на 792 млн рублей", - говорится в сообщении.
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