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НОВОСТИ

Швеция намерена купить два реактора для своих АЭС

16:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция намерена закупить еще как минимум два реактора для своих АЭС. Об этом во вторник заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете «Афтонбладет» в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Швеции нужно приобрести еще как минимум два ядерных реактора. Я совершенно открыт к тому, чтобы Франция стала одной из тех стран, которые обеспечат Швеции дополнительную ядерную энергию», — сказал глава шведского правительства

Кристерссон также выразил желание своей страны углубить сотрудничество с Францией в области ядерной энергетики и вывести его на такой же уровень, какой существует у Франции с другими странами.

«Сегодня Франция — самая крупная страна Европы для шведских инвестиций», — отметил премьер-министр.

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