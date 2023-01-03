Швеция намерена купить два реактора для своих АЭС
16:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Швеции нужно приобрести еще как минимум два ядерных реактора. Я совершенно открыт к тому, чтобы Франция стала одной из тех стран, которые обеспечат Швеции дополнительную ядерную энергию», — сказал глава шведского правительства
Кристерссон также выразил желание своей страны углубить сотрудничество с Францией в области ядерной энергетики и вывести его на такой же уровень, какой существует у Франции с другими странами.
«Сегодня Франция — самая крупная страна Европы для шведских инвестиций», — отметил премьер-министр.
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