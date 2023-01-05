Россия направила в зону СВО танки Т-90 последней модификации

10:00 Источник: Интерфакс

В зону проведения специальной военной операции (СВО) отправлены танки Т-90М "Прорыв", сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Боевые танки Т-90М "Прорыв" получили подразделения ЦВО в 2022 году. Современные боевые машины впервые пополнили парк вооружения гвардейской танковой дивизии округа, дислоцированной в Челябинской области, и направлены в зону проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

В конце декабря прошлого года министерство обороны РФ сообщило, что на вооружение танкового соединения ЦВО поступила партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв". Согласно открытым данным, Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.