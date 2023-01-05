Дмитрий Медведев отреагировал на обращение посольства США к гражданам России

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал примером цинизма и моральной деградации обращение посольства США в Москве, в котором американские дипломаты выразили солидарность с теми, «кто стремится создать более мирное будущее».

«Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас <…>. Это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратят десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей. Это запредельный цинизм», — написал политик в четверг в своем телеграм-канале.

По его словам «этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует». «А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», — добавил Медведев.