В офисе Генсека ООН приветствуют возможность рождественского перемирия в Донбассе
21:18 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», — сказал Дюжаррик.
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