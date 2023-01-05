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НОВОСТИ

В офисе Генсека ООН приветствуют возможность рождественского перемирия в Донбассе

21:18 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня, заявил в четверг его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», — сказал Дюжаррик.

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