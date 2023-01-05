Пушилин: Прекращение огня не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника
21:42 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал он в телеграм-канале.
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