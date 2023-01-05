Пушилин: Прекращение огня не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника

21:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ответят Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Об этом в четверг заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал он в телеграм-канале.