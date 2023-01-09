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НОВОСТИ

Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке

16:17 09.01.2023

В конце прошлого года Сбер ввел для своих сотрудников новую льготу – снижение ставки по ипотеке на 4 процентных пункта по сравнению с действующими банковскими ставками. С февраля по декабрь возможностью снижения процентных ставок по действующим кредитам воспользовались свыше 70 тыс. сотрудников. На сегодняшний день ставка по ипотеке для сотрудников Сбера составляет от 7,4%.

«Сберу важно благополучие своих сотрудников и их семей. Корпоративная ипотечная программа – это тот случай, когда сотрудники и их семьи не просто чувствуют заботу, а видят ее конкретный результат, который можно выразить цифрами. Жилье становится доступнее членам команды Сбера», – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.

По инициативе Сбера весной нынешнего года Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сотрудников банков освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам. По экспертной оценке, при покупке квартиры стоимостью 10 млн руб., первоначальном взносе 20% и ставке с учетом корпоративной программы 5% и менее, при сроке кредита 30 лет экономия составит около 5 млн руб.

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