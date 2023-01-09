Эмбарго на нефтепродукты из РФ ведет к подорожанию топлива в Европе — СМИ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступит в силу 5 февраля, ведет к росту цен на топливо. Как пишет в понедельник газета «Репубблика», это обусловлено грядущим дефицитом рафинированной продукции, объясняемым нехваткой производства в европейских странах, обратившихся к «зеленой повестке».

Газета указывает, что действующее уже с 5 декабря прошлого года эмбарго на поставляемую по морю нефть из России пока не очень отразилось на ценах, поскольку в целом объема сырого сырья было на рынке достаточно. Но с обработанными сырьем ситуация несколько иная, поскольку на протяжении последних 20-25 лет в европейских странах от этого «загрязняющего» производства отказывались. В Европе в итоге не хватает предприятий, поскольку инвестиции в этот сектор не поощрялись.

До настоящего момента Россия экспортировала до 3 млн баррелей в день рафинированного и частично обработанного сырья, в том числе не менее 1 млн баррелей топлива. ЕС представлял основной рынок сбыта, следующими после России по значимости поставщиками ЕС являются США и Турция, а также страны Ближнего Востока и Индия, пишет газета. Как и с газом, цены на российскую продукцию всегда были конкурентоспособными, что позволяло сдерживать стоимость производства европейским компаниям.