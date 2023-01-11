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Минобороны повысило уровень руководства в зоне СВО, проведя новые назначения

18:55 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу произвел в среду новые назначения руководства специальной военной операцией, сообщили в Минобороны РФ.

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — заявили в военном ведомстве.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — сказали в ведомстве.

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