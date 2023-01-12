Санкции Запада осложнили перевоз в Индию подлодки, которая ремонтировалась в РФ

12:32 Источник: Газета.Ru

Введенные в отношении России санкции Запада осложнили перевоз в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которая ремонтировалась в российском Северодвинске. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

По данным издания, изначально планировалось, что подлодка будет доставлена в Индию в октябре 2022 года на коммерческом корабле-доке, однако владельцы судна изменили условия фрахта.

Отмечается, что по новым условиям Sindhuratna должна оказаться на транспортном корабле в феврале 2023 года в норвежском порту Тремсё или любом другом порту Норвегии. Оттуда подлодка должна попасть в Мумбаи, для такой транспортировки потребуется 35 дней.

Подводная лодка Sindhuratna проходила ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Зездочка» в Северодвинске после крупной аварии и пожара в феврале 2014 года, в результате которых на ее борту погибли два человека. Газета.Ru