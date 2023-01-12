Участники беспорядков в столице Бразилии пользовались специальной онлайн-картой
13:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники антиправительственных выступлений в столице Бразилии пользовались специальной картой, которую организаторы протестов за несколько дней до их начала опубликовали в «Телеграме». Об этом сообщил в среду вечером портал «Уол» (UOL).
По его сведениям, эта карта называлась «Поездка на пляж», но вместо туристических достопримечательностей на ней были отмечены 43 бразильских города, в которых можно было сесть на автобус и добраться на нем на «Вечеринку Селмы», так называли протесты их участники, отсылая к португальскому слову selva, которое переводится как «джунгли» и используется в профессиональной среде бразильских военных. Карту также сопровождали данные и контакты организаторов транспортировки сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в столицу — город Бразилиа.
Документ был опубликован в телеграм-канале «Охота и рыбалка» («Caça e pesca»), на который были подписаны 18 тыс. пользователей, пишет издание. Несмотря на «безобидное» название, канал служил для организации протестов, и все появлявшиеся в нем сообщения 4 и 5 января были посвящены исключительно тому, как добраться до Бразилиа, что взять с собой на акции и как вести себя 8 января, указывает «Уол», отмечая наличие других «региональных» телеграм-каналов для протестующих.
«На вечеринку Селмы не приглашены дети и пожилые, только взрослые люди, которые готовы участвовать во всех конкурсах, а именно стрельба в тире, музыкальный стул, танцы индейцев, салки и многое другое», — приводит портал подпись к карте. «Очень важно, чтобы каждый взял с собой средства гигиены и защиты, включая маску, чтобы ваши лица не сгорели от перцовых пирогов, и средства для того, чтобы умыться в случае, если что-то на вечеринке заставит вас плакать не от счастья», — предупреждало сообщение.
Отмечается, что в день беспорядков многие протестующие действительно были в масках, которые защищали их от гранат со слезоточивым газом, и, согласно требованиям в телеграм-канале, были в одежде зеленого и желтого цветов, избегая красного, который используется на эмблеме «Партии трудящихся», лидером которой является действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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