Германия вряд ли сможет в ближайшее время поставить Украине танки Leopard - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, но на подготовку их к отправке на Украину, в случае разрешения властей, ушел бы год. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете «Бильд ам зонтаг».

«Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года», — сказал он. По его словам, подготовка «длится почти год», потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям.

В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине «Леопарды» из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт.