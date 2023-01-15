Президент Ниинистё рассказал о реакции Путина на решение Финляндии вступить в НАТО

09:25 Источник: РБК

Действительно тревожным событием для Хельсинки стало заявление российского президента Владимира Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав страны навсегда, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью шведской газете Dagens Nyheter.



Говоря о способе достижения мира для Украины, президент Финляндии сказал, что «трудно вернуть свою территорию» и напомнил что, его страна приняла сложное решение о мирном соглашении с Советским союзом, потеряв часть территории. При этом, подчеркнул он, что станет справедливым миром должны определять только украинцы.



Ниинистё рассказал, что был удивлен легкой реакцией Путина на решение Финляндии вступить в НАТО. По его мнению, в Москве решили «не обращать на это внимания», одной из причиной финский президент назвал нежелание правительства России говорить, что «теперь у нас есть новая проблема и в Северной Европе». «То, что вы сделали, конечно, неправильно, сказал [Путин], но это не так уж и тревожит», — пересказал Ниинистё содержание беседы с президентом России.



