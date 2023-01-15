В Непале при взлете потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72
09:45 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Крушение произошло при взлете.По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, «пока не известно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы». Он уточнил, что на землю рухнул пассажирский самолет АTR 72.
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