В Непале произошла авиакатастрофа. Все пассажиры самолета ATR 72 погибли – СМИ

10:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье у города Покхара в Непале. На борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Крушение произошло при взлете. По последним данным СМИ все, кто был на борту, погибли. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Ньюз-18».

В числе пассажиров самолета было четверо россиян. Об этом сообщили в воскресенье корр. ТАСС в посольстве РФ в Непале.