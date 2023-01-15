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НОВОСТИ

Очевидцы рассказали о последних мгновениях перед крушением ATR 72 в Непале

11:45 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот разбившегося в Непале пассажирского самолета направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил в воскресенье новостной портал «Онлайн-хабар».

Местные жители, которые видели момент крушения самолета, рассказывают, что самолет был направлен в ущелье реки Сети. Таким образом пилот предотвратил падение на населенный пункт, где расположен оживленный рынок Рамгхат.

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