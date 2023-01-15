Граждане РФ и ряда других стран стали чаще получать отказы в визе в Мексику
21:10 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мексики стали чаще отказывать гражданам РФ и ряда других государств во въезде в страну в связи с ростом потока нелегальной миграции в США, при этом дискриминации в отношении россиян нет. Об этом заявил корр. ТАСС в воскресенье заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Андрей Трояновский.
«Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США, — указал дипломат. — Каких-либо признаков превышения полномочий со стороны миграционной службы или нарушения прав российских граждан мы не видим. Кроме того, нет сигналов для тревоги в плане угрозы жизни или безопасности, потому что россиян, находящихся в миграционном транзитном коридоре в ожидании вылета в связи с отказом во въезде, обеспечивают всем необходимым, а ситуация с безопасностью хорошая».
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