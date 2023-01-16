Число сбитых над Севастополем этим утром беспилотников возросло до десяти — Развожаев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утренняя атака десяти беспилотников на Севастополь отбита, написал в соцсети губернатор Михаил Развожаев в понедельник.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он.

В пресс-службе главы Севастополя уточнили, что еще один беспилотник был сбит в ночь на понедельник.