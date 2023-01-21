Все люди с застрявшего в горах Сочи аэростата спасены и находятся в безопасности

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все взрослые и дети, которые застряли на аэростате в горах в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи и самостоятельно покинули корзину, найдены, пострадавших нет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время все люди с аэростата спасены. Удалось найти и взрослых, и детей. Никому из них помощь не требуется. Люди находятся в безопасности», — сказал собеседник агентства. По его словам, вертолет с людьми на борту покидает место происшествия.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС, что все пассажиры воздушного шара найдены. «Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что шар застрял в районе горы Семиглавая. «По предварительной информации установлено, что шар вылетел из села Солохаул в сторону Головинки (микрорайон Сочи — прим. ТАСС), в пути летательный аппарат зацепился за деревья и повис», — добавили в ведомстве.

Днем в субботу воздушный шар с двумя взрослыми и тремя детьми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На их поиски был направлен вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели, прибыв на место, установили, что пассажиры самостоятельно покинули аэростат, начались их поиски. Позже были найдены двое детей.