ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира, убежден Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает всеми возможностями, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к главам государств — членов ЕАЭС, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что тесная интеграция внутри объединения «стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них, — продовольствие, воду, энергоносители».

«Очевидно, что у союза есть все возможности, для того чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств», — подчеркнул Путин.