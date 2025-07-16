В Минобороны ФРГ опровергли начало поставок Киеву Patriot
17:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс согласования поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки США с НАТО пока продолжается, Минобороны ФРГ не известно о том, что их передача уже началась. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель германского ведомства Митко Мюллер.
«Конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются», — сказал он. «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно», — добавил Мюллер.
При этом представитель Минобороны ФРГ подчеркнул, что в действительности процесс поставки Patriot Киеву «может занять месяцы», поскольку речь идет о системе, «которую нельзя просто взять с полки».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что якобы первые поставки Patriot в рамках сделки с НАТО уже начались. По его словам, комплексы «поставляются из Германии, а затем заменяются Германией».
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