Израиль нанес удар по Президентскому дворцу в Дамаске — ТВ

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17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская авиация нанесла удар по зданию Президентского дворца в столице Сирии Дамаске. С таким утверждением выступил телеканал Syria TV.

Сирийские власти данную информацию пока не комментировали.