Герман Греф и Сергей Собянин дали старт прокладке тоннеля между станциями метро в СберСити

17:24

Фото пресс-службы Сбера



Стартовали работы по прокладке левого перегонного тоннеля на участке от станции «Рублёво-Архангельское» до станции «Ильинская» Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена. Она свяжет смарт-район СберСити с центром города. Строительство новой линии улучшит транспортную доступность для более миллиона человек, включая тех, кто будет жить, учиться и работать в СберСити ― всего в СберСити будут проживать более 65 тыс. человек, а работать — свыше 70 тысяч. В торжественной церемонии запуска проходческого щита приняли участие мэр Москвыи президент, председатель правления Сбербанка

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Александра» должен пройти тоннель длиной 2,5 км, а в сентябре 2025 года ТПМК «София» должен начать проходку правого тоннеля. Глубина работ у станции «Рублёво-Архангельское» ― 16,5 м, станции «Ильинская» ― 17 м, а в самой глубокой точке перегонного тоннеля между станциями ― 25 м. Тоннели частично пройдут под Москвой-рекой, что в том числе делает их прокладку непростой инженерной задачей.

Выход со станции метро «Рублёво-Архангельское» будет интегрирован в современное офисное здание с крупнейшим в стране кампусом «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. Добираться на учебу будет удобно, выходить на улицу не придётся.

«Мы с мэрией Москвы строим один из самых современных умных городов в мире. Мы нашли вариант частного государственного партнерства, который позволит реализовать этот уникальный район. СберСити будет одним из самых интересных мест для жителей Москвы — с более 30 километрами велосипедных и пешеходных дорожек, а также 5 километрами набережной. Треть территории займут сады и парки. Уникальный ландшафтный дизайн, с которым мы можем познакомиться уже сейчас ― большая часть обустроена. Здесь появится уникальный центр водных видов спорта. Это все будет подарок жителям Москвы. Я хочу сказать огромное спасибо Мэрии Москвы и Сергею Семеновичу, строительство СберСити находится под личным контролем Мэра, и благодаря решениям, которые оперативно принимаются, мы строим по самым современным стандартам, которые сегодня еще не реализованы в мире», – отметил Герман Греф.

«Мы продолжаем активно строить новую Рублево-Архангельскую линию метро, которая улучшит транспортную доступность более миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Сегодня запускаем проходческий комплекс от "Рублево-Архангельской" в сторону "Ильинской", которая будет одним из мощных транспортно-пересадочных узлов, разгрузит Новую Ригу и улучшит транспортную доступность в целом в этом районе. Очень важно, что новый район Москвы, формируется по-современному. Это также самый крупный в мире проект, который реализуется по стандартам зелёного проектирования. Также в СберСити применяются умные технологии для дома и города. Очень важно, что здесь формируется очень мощная социальная, спортивная инфраструктура, появятся уникальные образовательные учреждения. Такой проект комплексной современной реализации добавит динамику развития Москвы и задаст новые современные градостроительные тренды в целом по стране», – сказал Сергей Собянин.

Новая Рублёво-Архангельская линия столичного метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдёт от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского, за Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и в перспективе – в Красногорск. На линии будут доступны пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

В рамках развития транспортной инфраструктуры также запланирована реконструкция Рублёвского шоссе (от 61-го км МКАД до Рублёво-Архангельского) с возведением моста через Москву-реку длиной 255 м (с подходами). Общая протяжённость реконструируемой и новой улично-дорожной сети составит порядка 4,1 км. Будут организованы новые маршруты наземного городского транспорта.

В СберСити появится офисный кластер площадью 837 тыс. кв. м. Уже завершается строительство первого делового квартала А24 площадью более 40 тыс. кв. м — его Герман Греф и Сергей Собянин также осмотрели в ходе визита. А24 станет центром деловой и общественной жизни СберСити. В частности, здесь появится школа цифровых технологий «Школа 21», которая будет готовить ИТ-специалистов мирового уровня. Завершить строительство квартала планируется до конца 2025 года.

На семи наземных этажах нового делового центра разместятся офисы, трансформируемый конференц-зал на 150 человек, три лектория и атриум для публичных мероприятий. Два подземных этажа займёт стоянка на 160 машино-мест.

На крыше обустроят зелёную зону для отдыха и мероприятий, а по периметру третьего этажа будет открытая терраса с монументальной лестницей, ведущей с уровня земли. Наземные этажи с эксплуатируемой кровлей свяжет панорамный лифт. А24 также отличает впечатляющий безрамный стеклянный прозрачный фасад с панорамным видом на три стороны света.

Офисно-деловой квартал А24 строится с использованием инновационных решений ресурсосбережения, что позволит снизить его энергопотребление на 32%, и соответствует современным принципам устойчивого развития. Здание прошло зелёную сертификацию по национальной системе «Клевер» и получило рейтинг «Платина» на стадии проектирования.

В настоящий момент ведутся фасадные работы, завершается монтаж внутренних инженерных систем, лифтового оборудования и эскалаторов, благоустраивается прилегающая территория.